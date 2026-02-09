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Линостас

БКЦ Нота, проспект Косыгина, 28к1

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Проект представляет собой масштабное высказывание автора о печати как универсальном художественном методе. В основе выставки — авторский принцип «всё — печать», предполагающий использование печатных техник во всех возможных формах и на самых разных материалах. В экспозиции будут представлены линогравюры на холсте и бумаге с элементами монотипии и других техник, печать на ткани, а также девять книг художника, созданных в единственном экземпляре и полностью проиллюстрированных автором. Проект дополняют видеодокументация и VR-инсталляция, созданные совместно с командой медиатехнологий БКЦ «НОТА». «По духу Казимов близок к Базелицу и такому течению в западноевропейском искусстве, известном как неоэкспрессионизм, вся суть которого очистить искусство от салонной «срамоты», поп-артовской блестючести, литературной основы. Базелиц картины переворачивает, Казимов всё в печать отправляет. И оба сохраняют ту самую фигуративность, которая очень тяготеет к абстракции, но всё-таки остается в рамках изобразительного кода предметности», — отмечает куратор выставки Ксения Макаренко. Режим работы: ежедневно с 12.00 до 20.00

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