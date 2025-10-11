ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Сныть. Альтернативный взгляд на архитектуру Петербурга

БКЦ «НОТА», Косыгина, д. 28, к.1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Междисциплинарная выставка - социально-культурный проект, нацеленный на художественное осмысление культурного кода архитектуры Санкт-Петербурга. Проект предлагает войти в «запасники» города и художественно осмыслить уникальный язык архитектуры Петербурга: увидеть не просто здание, а Здание через его «голос», фактуры, облупившуюся штукатурку, пыль и тишину. Это разговор о бытности Зданий и о том, что придаёт форму архитектурному сооружению. Коллективная междисциплинарная выставка «Сныть. Альтернативный взгляд на архитектуру Петербурга» — это коллаборация БКЦ «НОТА» и социально-культурного проекта «Сныть». В ней приняли участие более 10 фотографов, музыкантов, художников и режиссёров Петербурга.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста