Междисциплинарная выставка - социально-культурный проект, нацеленный на художественное осмысление культурного кода архитектуры Санкт-Петербурга. Проект предлагает войти в «запасники» города и художественно осмыслить уникальный язык архитектуры Петербурга: увидеть не просто здание, а Здание через его «голос», фактуры, облупившуюся штукатурку, пыль и тишину. Это разговор о бытности Зданий и о том, что придаёт форму архитектурному сооружению. Коллективная междисциплинарная выставка «Сныть. Альтернативный взгляд на архитектуру Петербурга» — это коллаборация БКЦ «НОТА» и социально-культурного проекта «Сныть». В ней приняли участие более 10 фотографов, музыкантов, художников и режиссёров Петербурга.