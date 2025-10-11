Сныть. Альтернативный взгляд на архитектуру Петербурга
БКЦ «НОТА», Косыгина, д. 28, к.1
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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Междисциплинарная выставка - социально-культурный проект, нацеленный на художественное осмысление культурного кода архитектуры Санкт-Петербурга. Проект предлагает войти в «запасники» города и художественно осмыслить уникальный язык архитектуры Петербурга: увидеть не просто здание, а Здание через его «голос», фактуры, облупившуюся штукатурку, пыль и тишину. Это разговор о бытности Зданий и о том, что придаёт форму архитектурному сооружению. Коллективная междисциплинарная выставка «Сныть. Альтернативный взгляд на архитектуру Петербурга» — это коллаборация БКЦ «НОТА» и социально-культурного проекта «Сныть». В ней приняли участие более 10 фотографов, музыкантов, художников и режиссёров Петербурга.
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