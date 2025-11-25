Наступил ноябрь и художественно-исследовательский проект разросся, заполнив всё пространство БКЦ «НОТА», а это 1200 кв.м. И тебы приглашают на торжественное открытие. «Тропы. Альтернативное краеведение» - художественно-исследовательский проект, где участники использовали территорию Красногвардейского района для дрейфа и фиксации искажений реальности, для размышлений о восприятии и взаимодействии с окружающим миром. Здесь каждый шаг — переход и осознание, формирующее локальную идентичность района и новые тропы. Экспозиция станет результатом художественного осмысления городской среды в рамках подхода walking art, где маршрут, движение и фиксация деталей становятся формой высказывания. Особенностью проекта является его открытая форма: соавторами экспозиции стали и жители района, пополнившие выставку найденными артефактами. На выставке будут представлены: – карта троп-маршрутов и документальные фотографиями с мест, где побывала команда проекта; – различные артефакты, найденные во время экспедиций команды «НОТЫ»; – ламповый телевизор, транслирующий видеоарт троп-маршрутов; – видеодокументация хождения по тропам команды «НОТЫ», представляющая моменты процесса исследования местности; – проект «Буратино» — первая отечественная астигматическая широкоформатная хроно-камера, разработанная на базе «НОТЫ»; – звуковые записи — «голос» точек, где побывала команда проекта. Проект «Тропы» предлагает взглянуть на городской ландшафт иначе - через исследование места и времени, в которых мы живем, а также самих себя через различные художественные медиумы. В рамках открытия выставки «Тропы. Альтернативное краеведение» пройдет три перформанса: - Перформанс-маршрут от театра OddDance; - Интерактивный перформанс «Починка головы» от Зоси Леутиной с обязательным участием зрителей; - Музыкальный перформанс Ярослава Воинова и Романа Ходырева. Выставка продлится до 31 января 2026 года и будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00. Проект будет сопровождаться открытой программой: лекции, воркшопы, мастер-классы для всех возрастов. Обрати внимание, что через месяц после открытия экспозиция обновиться! Вход на открытие свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.