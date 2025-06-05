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Другая вода

Библиотека им. В.В. Маяковского, «Ротонда», 2 этаж, Невский проспект, 20

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Выставки

Про событие

Выставка от дизайн-бюро «Простые вещи». В экспозиции — работы 18 художников с ментальными особенностями. Этот проект готовился полгода. Результатом стали произведения искусства, созданные в разных техниках: живопись, скульптура, несколько видов графики и даже саунд-арт. Всё началось с вопросов: что такое вода и как о ней говорить? А на каком языке она говорит с нами? Что каждый из нас может увидеть в этой бесконечно постоянной и бесконечно изменчивой материи? Тебя ждёт прогулка по реальным и вымышленным маршрутам вдоль вод, которые проложили художники бюро.

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