Выставка от дизайн-бюро «Простые вещи». В экспозиции — работы 18 художников с ментальными особенностями. Этот проект готовился полгода. Результатом стали произведения искусства, созданные в разных техниках: живопись, скульптура, несколько видов графики и даже саунд-арт. Всё началось с вопросов: что такое вода и как о ней говорить? А на каком языке она говорит с нами? Что каждый из нас может увидеть в этой бесконечно постоянной и бесконечно изменчивой материи? Тебя ждёт прогулка по реальным и вымышленным маршрутам вдоль вод, которые проложили художники бюро.