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Домашний архив: зачем мы это храним?

Европейский университет, Шпалерная улица, 1, 3 этаж

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Экспозиция посвящена феномену домашних, семейных и частных собраний и архивов, в которых сохраняется не только память о людях и событиях, но и следы повседневной жизни, личного опыта, переживаний и привязанностей. Организаторы предлагают взглянуть на эти хрупкие формы памяти и задать, казалось бы, простой, но по-настоящему важный вопрос: что, как и зачем мы храним? Домашний архив — не институциональная коллекция и не научный фонд. Он может включать письма, фотографии, тетради, вещи и документы, которые накапливаются стихийно, бессистемно, по странной логике индивидуальной значимости. Это спрессованная слоями память — уязвимая, фрагментарная, дорогая своим владельцам. Что происходит, когда эти свидетельства прошлого теряют связь со своими хранителями? Как работать с такими архивами, не утратив их человеческое измерение? Какие вопросы и проблемы ставит домашний архив перед исследователями и институциями? Выставка приглашает к размышлению о сложной работе сохранения, осмысления и репрезентации частной памяти. В программе открытия — дискуссия с кураторами выставки и архивный квест с исследователями центра «Прожито». Режим работы в июле: пн, ср, пт с 15:00 до 18:00.

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