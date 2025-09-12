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Открытие выставки: 1/4

АТС
Автограф Сквер, улица Некрасова, 3-5, 4 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

«1/4» или «Четверть жизни». Об опыте поиска себя, приправленном ностальгией об ушедшем детстве, о становлении личности в интерьерах общаг и коммуналок, о стремлениях, мечтах и самой мысли «Я молод, юн и всё ещё впереди». Иди на звук музыки, её будет много! План такой: участники собираются минут 40 перед зеркалом, смотрят на себя, осознают свою прекрасность, берут жвачку, пачку сигарет, идут в новое для себя место, где столько же прекрасных и юных/молодых (возможно, в душе) людей. В руке пиво, вспышка фотоаппарата. Да, ты на вечеринке, ты там, где должен оказаться.

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