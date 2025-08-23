Сердце клуба переезжает в культовое место, где когда-то находился клуб Stackenschneider. Для тебя выступят: Bulletrain (Нижневартовск) qwerty_lxd (LIVE, Екатеринбург) Vsn7 (Москва) Teaching in Trips Fatal-M Future Fire Blvck Cvrnvge Eqwillus Mvriv Neexee