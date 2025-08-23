Открытие новой площадки Angar
Конюшенная пл., 2в
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Сердце клуба переезжает в культовое место, где когда-то находился клуб Stackenschneider. Для тебя выступят: Bulletrain (Нижневартовск) qwerty_lxd (LIVE, Екатеринбург) Vsn7 (Москва) Teaching in Trips Fatal-M Future Fire Blvck Cvrnvge Eqwillus Mvriv Neexee
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