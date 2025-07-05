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Открытие галереи «Автограф Сквер»

АТС
улица Некрасова, 3-5, 4 этаж

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Открытие нового андеграундного арт-пространства в центре Петербурга. Это не просто выставка. Это — погружение в искусство. В культурном центре АТС на улице Некрасова открывается новое андеграундное пространство — 300 квадратных метров современного искусства с особой атмосферой. Авторский проект художника Константина Автографа, в котором каждый посетитель пройдёт творческий путь вместе с автором. В программе: - живая джазовая музыка - творческие интерактивы - настоящее погружение в арт-среду.

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