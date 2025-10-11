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Открытие фестиваля Daira

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

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Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Открытие IX фестиваля искусств Востока Daira. В этот вечер на сцене встретятся три разных мира музыки, создавая единое пространство звука и эмоций. SATI ETHNICA – проект Сати Казановой, где этническая музыка встречается с электронной и звучит смело и современно. Oduchu – живое хоомей, дыхание и сила степей. Joy of India & Ecstatic Live Music – сакральные напевы, африканская перкуссия, битбокс и болгарские хоры в единой импровизации.

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