Открытие IX фестиваля искусств Востока Daira. В этот вечер на сцене встретятся три разных мира музыки, создавая единое пространство звука и эмоций. SATI ETHNICA – проект Сати Казановой, где этническая музыка встречается с электронной и звучит смело и современно. Oduchu – живое хоомей, дыхание и сила степей. Joy of India & Ecstatic Live Music – сакральные напевы, африканская перкуссия, битбокс и болгарские хоры в единой импровизации.