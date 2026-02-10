Куда все расползутся, когда прикроют серпентарий? Знать не дано, но прикормку для кобр и чуть менее пресмыкающихся на десерт насыплют щедро. Прощай, Откровение. Ты было эталоном техно-экспериментальных вечеринок, которое, пусть и не открыло истину, но точно дало мистический опыт, раз за разом выдёргивая из статики дней в чертоги подсознания, где, кроме бесноватых ритмов и помешанных на музыке людей, — ни-че-го. Ей, гряди, Откровение, в трёх залах да так, чтобы в сам потолок впечатались пот и кровь, лики несущихся в странных движениях и исступление, настигающее после дропов. Премьера основной сцены: совместное выступление Gutkein и Novikov. В гримёрке — всенощное бдение: Rayme, Andre Bosak, Belfort, Bionoid, Dawn Razor в электрически заряженном коллективном джеме на железяках. В камере-обскура «эфира» — гитарный эмбиент живьём от Space Lastik (это Shutta) и прочие формы ухода от привычного.