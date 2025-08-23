Откровение — серия событий в стиле техно берёт новую планку — аудиовизуальный фантазм на мейне и молотьба в раздевалке. Гримёрка вновь вернётся к прошлому образу — раздевалки. Темно и тесно — то, что нужно для шоукейса Noisia96 — местного лейбла, известного от Нидерландов до Японии мрачным и прямолинейным звучанием дарк-техно. В хайлайтах мейна: AV-лайв от Сергея Благодетелева^ лайвы Starshinov, Discours Synthetique. Терраса, доживающая последние деньки перед уходом в зимний отпуск, замедляется под серию успокоительных лайвов Mikhail Kireev, Dmitry Lu, c.w.cult, Andrew Sprrw и Man As Island.