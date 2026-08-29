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Отдых24

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Про событие

Большой флагманский фестиваль и главное событие года, объединяющее рейв, моду, спорт и независимое искусство. 29 августа: Завод (21:00-09:00) Первый день пройдёт в индустриальном стиле, на территории большой промышленной мануфактуры: три сцены, 26 артистов и 12 часов звукового производства с разным ритмом и силой давления. Помимо рейва, в программе: — Пластический перформанс — Выставочная экспозиция «Тепло» — Шахматный спот — Поп-ап, где можно приобрести и создать собственный мерч — Во дворе: вегетарианская уличная еда, алкогольные и безалкогольные азиатские напитки 30 августа: На природе (16:00-04:00) После заводской смены отправишься на лесной массив: одна сцена спрячется под крышей, другая развернётся посреди луга, а музыка станет мягче, глубже и авангарднее. — Дневную программу поделят между спортклубом и лекторием: здесь фитнес, йога, теннис, бокс, стрельба из лука и разговоры о нишевой культуре и творчестве. — На фуд зоне продолжишь исследовать азиатское и кофейное меню и веганскую кухню Проводи сезон как положено — общим танцем до последнего летнего рассвета.

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