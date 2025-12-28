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От пушки до игрушки: Новая жизнь Петровского Арсенала

Финляндский вокзал (у главного входа)

Начало:

Завершение:

4300₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Ты узнаешь, как промышленный гигант превращается в современный арт-квартал и создашь новогоднюю игрушку своими руками! Сам Пётр I основал Литейный двор, положив начало одной из самых масштабных промышленных зон Петербурга. Сегодня бывшие цеха обретают новую жизнь как концертные залы, галереи и фуд-маркеты. Это не просто реконструкция, а ревитализация — наполнение исторических стен современным содержанием. Трансформация, которая происходит здесь, в стенах Арсенала, доказывает, что у промышленной архитектуры есть будущее. Стань свидетелем удивительного преображения! Один из резидентов последних лет — фабрика «Ленигрушка» распахнёт свои двери и раскроет секреты мастерства. Производство ёлочных игрушек из стекла — это удовольствие творчества, к которому ты сможешь прикоснуться, расписав собственный праздничный шедевр на мастер-классе. Во время экскурсии ты увидишь: исторические корпуса Нового Арсенала, чугунную плитку с клеймом завода, сохранившиеся подъёмные краны, полный цикл создания волшебства: как мастер-стеклодув выдувает игрушку из раскалённого стекла, а художники вручную расписывают её красками. А ещё ты узнаешь: как развивалось артиллерийское дело в России с XIV века до легендарной Царь-пушки, как менялась организация производства со времён Петра I, почему Арсенал был перенесён с Литейного проспекта на Выборгскую сторону, какие технологии использовали для строительства промышленных зданий, историю ёлочных украшений на основе коллекции старинных российских и советских игрушек. Другие даты мероприятия смотри на сайте.

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