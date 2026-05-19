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От эмоции к действию: природа гнева и агрессии

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1500₽
Возраст 16+

Про событие

Гнев — одна из самых сильных и неоднозначных человеческих эмоций. Он может защищать границы, а может разрушать отношения и приводить к насилию. Почему одна и та же эмоция в одних случаях помогает, а в других — приводит к агрессивным и опасным действиям? На встрече разберёшься: — Как возникает гнев — Какие механизмы стоят за агрессивным поведением — Почему иногда человек действует импульсивно, даже когда не хотят этого — Каким образом гнев может перерастать в насилие Формат — дискуссия: можно говорить, задавать направление или просто слушать. Лекторы: Хохрякова Елизавета, клинический психолог; Тихомиров Дмитрий, врач-психиатр Стоимость: Бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав что-то из меню:)

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