Здесь соединили две практики, чтобы ты мог в полной мере прочувствовать свою телесность и тактильность. Сначала обратишься к своему телу через мягкое движение и танец. Затем прикоснёшься к глине и создашь уникальное керамическое изделие. Как это работает: Телесный опыт раскрывает чувствование формы и пластики, снимает зажимы и настраивает на творчество. Тело, мысли и чувства соединяются, приходит ощущение целостности и покоя. Такое состояние подарит тебе больше удовольствия от процесса, а результат получается значительно лучше! Программа: – Чаепитие и знакомство (приноси полезные вкусности) – Погружение в тело: мягкие движения для гармонизации, упражнения на баланс полушарий мозга, изучение собственной пластики. – Работа с глиной: создание твоего уникального изделия. Кто ведёт: Ксения Понсова – инструктор по движению и танцу — первая часть и бережное погружение в мир телесности. Оля Улина – мастер-керамист — поддержка в работе с глиной. Готовое обожжённое керамическое изделие можно будет забрать через 3 недели. Продолжительность мастер-класса 2,5 часа.