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От Бродского до Цоя

АТС
улица Некрасова, 3-5, 2 этаж, новый малый зал

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Рисунки и картины писателей и рок-музыкантов. Встреча с Игорем Кузьмичевым, автором телеграм-канала «Здесь был Майк» и книги «Чудаки города Ленинграда». Бродский рисовал на полях рукописей, Довлатов создавал дружеские шаржи, а барабанщик группы «Кино» Гурьянов стал одним из самых дорогостоящих современных российских художников. Почему писатели и музыканты ленинградской «второй культуры» брались за карандаши и кисти? Как художники влияли на других представителей арт-среды? И как пригодились художественные навыки в литературном и музыкальном ремесле?

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