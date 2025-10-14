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Про событие
Тебя ждет не мастер-класс по работе с телом, а путешествие в глубь себя. Если ты ищешь свободу и хочешь найти причины зажимов, это для тебя. Мастер-класс проводит Светлана Никифорова — актриса Театральной мастерской Тет-А-Тет и театра Никто. Каждый участник получит приятный бонус — один бесплатный билет на постановки. Тебя ждет три часа интенсивной работы с телом, проработка физических и психологических зажимов, обратная связь от педагога.
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