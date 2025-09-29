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Остров уединения

Эрарта
29 линия В.О. 2

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1250₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Первая в России выставку китайского художника Ван Куньчжао, посвященнаю теме социальной изоляции, одиночества и давления общества на современного человека В своем творчестве Ван Куньчжао выражает присущие его характеру противоречия, живой интерес к настоящему и желание приблизить будущее. В уединенных фигурах, искаженных чертах и странных позах героев находит отражение непрекращающийся внутренний монолог автора. Работы художника адресованы и отдельному человеку, и человечеству, обладают одновременно уникальным и универсальным звучанием.

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