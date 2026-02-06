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Осторожно! Гризли

Art House Mouse Fuss, Петровский проспект, 20литЗ

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты

Про событие

Коллектив, зародившийся в театре, как эксперимент и разовая акция, по началу опираясь на кавер-версии (порой неожиданные) популярных песен, вырос в самостоятельный авторский проект. И вот уже почти 4 года, медленно, но верно, сцепившись между собой желанием творить, вытворять и психологическими травмами, участники проекта скромно делают то что любят и стараются делиться этой любовью с окружающими.

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