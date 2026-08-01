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Особняки безумия

Hobby Games, Старо-Петергофский проспект, 41

Начало:

Завершение:

775₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Это кооперативная игра для 1-5 игроков, действие которой происходит в мире Говарда Лавкрафта, мастера ужаса и автора мифов о Древних. Игрокам предстоит взять на себя роли сыщиков и окунуться в мрачный и наполненный безумием мир. Сыщики будут исследовать особняки и прилегающие территории, раскрывать тайны, собирать улики, сражаться с монстрами и даже решать головоломки. Главное — действовать сообща, чтобы справиться со всеми трудностями на пути к победе. Одно из основных изменений по сравнению с первой частью игры — это отсутствие игрока-хранителя, который выступал против сыщиков, а также появление специального цифрового программного обеспечения, доступного для скачивания на телефоны, планшеты и персональные компьютеры. Программа превратила игру в полностью кооперативную и упростила подготовку к партиям: она сама формирует игровое поле, управляет монстрами и различными объектами, то есть выполняет роль помощника и ведущего.

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