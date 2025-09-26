ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Основание

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная пл., 2в

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Место не для случайных людей. Звук не для фонового шума. Основание — это возвращение к истокам, к чистому и неразбавленному техно-груву. Главными героями становятся резиденты клуба, которые формируют звучание пространства. Для тебя выступят: Future Fire Vexa9 JuuL Rempacho Deer Space EvaY

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста