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Основание
Конюшенная пл., 2в
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Место не для случайных людей. Звук не для фонового шума. Основание — это возвращение к истокам, к чистому и неразбавленному техно-груву. Главными героями становятся резиденты клуба, которые формируют звучание пространства. Для тебя выступят: Future Fire Vexa9 JuuL Rempacho Deer Space EvaY
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