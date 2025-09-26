Место не для случайных людей. Звук не для фонового шума. Основание — это возвращение к истокам, к чистому и неразбавленному техно-груву. Главными героями становятся резиденты клуба, которые формируют звучание пространства. Для тебя выступят: Future Fire Vexa9 JuuL Rempacho Deer Space EvaY