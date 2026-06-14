ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Оскароносное путешествие в Особняке Половцова

Особняк А.А. Половцова
Большая Морская улица, 52

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 6500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов тёплым светом тысячи свечей, что создаёт неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. В этот вечер, один из самых роскошных и исторических концертных залов Петербурга разделит с тобой звучание главных композиций современных авторов, таких композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Дзё Хисаиси, Ян Тьерсен, Александр Деспла, Нино Рота и многих других. Ты услышишь коллекцию ярких и индивидуальных музыкальных произведений, написанных для культовых фильмов, в хронологическом порядке отражающих все стадии жизни музыки в кино. Приготовься устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами мира современной музыки в виртуозном исполнении Сезоны Oркестра. На концерте свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Экскурсия-проход по парадным залам оплачивается дополнительно к билету по желанию и наличию. Начало экскурсии за час до начала концерта.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста