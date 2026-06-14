Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов тёплым светом тысячи свечей, что создаёт неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. В этот вечер, один из самых роскошных и исторических концертных залов Петербурга разделит с тобой звучание главных композиций современных авторов, таких композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Дзё Хисаиси, Ян Тьерсен, Александр Деспла, Нино Рота и многих других. Ты услышишь коллекцию ярких и индивидуальных музыкальных произведений, написанных для культовых фильмов, в хронологическом порядке отражающих все стадии жизни музыки в кино. Приготовься устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами мира современной музыки в виртуозном исполнении Сезоны Oркестра. На концерте свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Экскурсия-проход по парадным залам оплачивается дополнительно к билету по желанию и наличию. Начало экскурсии за час до начала концерта.