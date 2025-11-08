Осенняя Депрессия
Лиговский 50 корпус 16
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 600₽
Возраст 14+
Концерты
Про событие
Осенняя депрессия в Питере. В главных роляхэтой мрачной истории: Кофе с корицей Никита соль Липс Последний шанс Лярва Привычка вредить Сомния Вход 300/600 по репосту этой (https://vk.com/wall-205427670_235) записи/без Билеты от 400р в электронном виде. Когда осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату, и я захлебнусь в ней, как в чернилах, мы встретимся снова…
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