Особняк Мясникова превратит сердце Петербурга в «марокканский оазис». Действие маркета развернётся в роскошных залах XIX века, которые будут специально декорированы в эстетике виллы легендарного модельера. Команда особняка отобрала лучшие винтажные (и не только) проекты Петербурга: от украшений до посуды, парфюма, предметов искусства, гардероба и домашнего декора. Для гостей маркета будут проводиться открытые концерты резидентов Клуба музыкантов. Отдельным поводом для визита станет выставка картин от арт-пространства «Сегоднязавтра». В фокусе выставки — диалог двух эпох и культур. Галерея подготовила коллекцию, где изысканная плавность линий ар-нуво встречается с насыщенной палитрой мавританского стиля. Программа в концертном зале: Концертный зал закрывается за 30 минут до мероприятия по билетам. В программе возможны изменения. 11:00-13:00 — Илья Измайлов (виолончель) 14:00-16:00 — Сандра Патрикеева (скрипка) 19:00-21:00 — Камерный хор «Adeptus Chorus»