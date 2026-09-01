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Оркестр у моря «Вселенная Ханса Циммера»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Только представь, как солнце заходит под заглавную композицию «Interstellar» Ханса Циммера. Как звучит шум волн и крики чаек под музыку из фильма «Пираты карибского моря». Звучит как что-то невероятное. Ханс Циммер — один из самых известных композиторов и неоклассиков современности. Обладатель 30 номинаций на премию «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». В 2007 году Циммер был включен в список «Топ 100 живых гениев», опубликованный изданием The Daily Telegraph. Также в программе будут исполнены композиции самого оскароносного из кинокомпозиторов — Джона Уильямса. «Гарри Поттер», «Звёздные войны», «Один дома». Музыка из этих фильмов влюбила в себя миллионы людей. Эти и другие композиции исполнит Симфонический Dreamers Orchestra под управлением известного маэстро Станислава Чигадаева. Тебя ждут питерское море, летнее небо и самая красивая музыка из кино.

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