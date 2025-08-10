ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Оркестр у моря «Twilight Symphony»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты

Про событие

Вечером, когда солнце растворяется в волнах Финского залива, на Сцене у моря в Севкабель Порт прозвучит история любви, покорившая сердца миллионов. Dreamers Orchestra исполнит культовую музыку из саги «Сумерки». Тебя ждёт симфонический концерт, посвящённый одной из самых трогательных и волнующих историй современного кино. «Я не боюсь тебя. Я боюсь потерять тебя…» — эти строки оживут под летним питерским небом, в сопровождении симфонического оркестра и мультимедийного шоу с фрагментами фильмов. Будешь улыбаться и грустить, встретишь старых героев и настоящую любовь. Потому что эта Сага, эта музыка — это наша история и наша юность. И это точно настоящее. «Я родилась, чтобы быть с тобой…» — и ты словно снова там, в Форксе, под дождём, в лесу, где встречаются два мира. Огни набережной самого популярного городского пространства. Шум Невы, крики чаек и струны скрипок, улетающие в облака. Солнце сядет, когда оркестр сыграет последнюю ноту. Один вечер. Один экран неба. Одна любовь — вечная. Исполнители: Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста