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Оркестр у моря Sting Symphony

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты

Про событие

Симфонический концерт под открытым небом, где бессмертные хиты легендарного Стинга прозвучат в захватывающем оркестровом звучании. Невероятный вид на море, закат прямо за сценой и песни, любимые с детства. Величие оркестра, огни вечерней набережной и музыка, в которой каждый найдёт себя. Shape of My Heart, Englishman in New York, Fragile и другие хиты оживут в мощных оркестровых аранжировках, сохранив тонкую эмоциональность и глубину оригиналов. Главный голос вечера — Вадим Азарх, финалист шоу «Голос», артист с бархатным тембром и тонким чувством стиля. Его проникновенное исполнение в сопровождении Dreamers Orchestra под управлением маэстро Станислава Чигадаева обещает незабываемые впечатления. Только представь: закат под Every Breath You Take. Арабские напевы Desert Rose плывут над вечерней гладью Невы, музыка растворяется в шуме волн и криках чаек. Загораются и гаснут огни, скрипки рвутся в голубое небо, словно стремясь достать облака. Легендарный Стинг возвращается. Englishman in Saint Petersburg. О музыкантах: Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт. Станислав Чигадаев Вадим Азарх

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