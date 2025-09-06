Концерт у моря, посвящённый одной из величайших рок-групп в истории. Симфонический оркестр. Невероятный вид на море и закат прямо за сценой. Песни, любимые с детства. Они рвали чарты и сердца, собирали стадионы и вызывали яркие эмоции. Когда не стало Честера все ощутили пустоту. Это не просто вокалист, это герой юности, голос поколения. В день его памяти организаторы захотели сделать что-то по настоящему красивое: драйв гитар переплетался бы с величием классических инструментов. А звуки виолончелей и скрипок улетали в облака. Ты услышишь главные хиты со всех альбомов. Будут Numb, In the End и One more light. Главные хиты группы в исполнении оркестра, со всей его красотой, глубиной и пронзительностью исполнения. Море, небо и любимая музыка. Исполнители: Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт.