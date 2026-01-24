Ork Bastards, Cyanide Grenade
Транспортный Переулок 10А
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от 1300₽ до 3600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Трешметаллическое безумие грядет! Карельские варвары Ork Bastards снова в строю, в компании возвращающихся в Петербург екатеринбуржцев Cyanide Grenade и самых лютых местных грайндкорщиков Carbonized Eyesockets.
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