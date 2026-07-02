Концептуальные концерты космической музыки, где ты сможешь услышать только лучших органистов Петербурга и страны. Это единственная возможность в период белых ночей насладиться ночным небом, усыпанным бесконечным количеством звёзд и галактик. Плейлист и визуальный ряд каждый раз уникальный и посвящён одной из планет: Меркурию, Юпитеру, Венере и Сатурну. Сольная органная программа и дуэты со специальными гостями — каждый день станет для тебя отдельным неповторимым событием. Великолепные музыканты, волшебная музыка и сногсшибательная атмосфера космоса, который буквально окружает тебя. А после выхода из Планетария ты вновь попадёшь в белые ночи Петербурга. Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашённые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.