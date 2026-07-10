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Орган & рояль под звёздами «Аватар. Космические саундтреки»

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Под 25-метровым звёздным куполом оживут главные музыкальные миры — от величия «Аватара» до культовых саундтреков космического кино. На сцене — два инструмента в полной темноте: орган, наполняющий зал мощью и глубиной, и рояль — высокий и трогательный. «Аватар. Космические саундтреки» — это звучание, которого не бывает в обычных концертных залах. Уникальное сочетание двух инструментов в акустике купола создает эффект присутствия вне пространства. Ты окажешься в мире, который невозможно описать — его можно только почувствовать, сидя под небом, заполненным мириадами звёзд. Эпические темы из «Аватара» Джеймса Хорнера — и далёкие миры в звёздном зале Планетария. «Интерстеллар» Ханса Циммера — и горизонт событий на самом краю звёздного неба. Звук органа, растущий, заполняющий собой всё пространство и проходящий сквозь тело. Величайшие фильмы. Музыка культовых композиторов. Уникальный видеоряд, созданный специально для этого концерта. Аутентичные инструменты из оригинальных саундтреков — глюкофон и другие. Концерт, который запомнится.

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