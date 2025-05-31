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Орган и рояль под звёздами «Оппенгеймер»

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Мультимедийное звёздное шоу, живой звук и музыка, заставляющая задуматься о масштабах Вселенной и человеческого разума. Саундтрек, получивший премии Оскар и Грэмми. Пронзительность рояля в темноте зала и глубина звучания органа. Невероятное путешествие. Сотрясающий и философский, мрачный и грандиозный — фильм «Оппенгеймер» стал культурным явлением. Его музыкальное сердце — мощный саундтрек Людвига Йоранссона — зазвучит в новом свете под сводами Планетария. Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат величественную музыку в исполнении рояля и органа. На концерте прозвучит музыка и из других культовых фантастических фильмов — «Аватар», «Интерстеллар», «Аполлон 13», «Игры разума», «Начало», «Код да Винчи» и других. Величайшие композиторы современности. Два инструмента. Музыка, которая вызывает мурашки и отзывается в сердце. На концерте тебя ждут виртуозная игра от лауреатов всероссийских и международных конкурсов, проникновенное исполнение и тёплое взаимодействие музыкантов друг с другом и со слушателями. Все аранжировки для своего дуэта исполнительницы создают самостоятельно, а подготовленный для концерта видеоряд поможет ещё глубже погрузиться в атмосферу музыки и космоса.

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