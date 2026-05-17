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Орфей

Сад искусств, Загородный проспект, 35

Начало:

Завершение:

330₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Переосмысление известного мифа по мотивам пьесы Жана Кокто в исполнении молодого театра In.версия — творческих энтузиастов, исследующих мир театрального искусства. Переплетение человеческого и мифологического, бытового и мистического, приземлённого и возвышенного — это всё грани истории Орфея, Эвридики, Стекольщика, Лошади, Смерти и её помощницы, Комиссаров и Секретаря суда. Орфей — талантливый поэт, запутавшийся в себе и своих творческих поисках. Он переехал в глушь, где начал ежедневно искать вдохновение у Лошади. Эвридика — его жена, которая хочет видеть мужа прежним, но, чтобы не сойти с ума, ищет поддержки у Стекольщика, каждый день разбивая окно... Это спектакль о творческом поиске, о любви, об одиночестве, о жертвенности и о смерти, при всём этом остающийся абсурдной комедией о нашей жизни.

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