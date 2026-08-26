«Легенды в новом звучании» — вечер, где мировые хиты The Prodigy, Nirvana, Queen, Michael Jackson, a-ha и Bruno Mars встретятся с мощным духовым звуком и драйвом брасс-бэнда. 10 музыкантов, живой звук, авторская музыка и узнаваемые мелодии в фирменном звучании коллектива.