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Orchestra Beat

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

«Легенды в новом звучании» — вечер, где мировые хиты The Prodigy, Nirvana, Queen, Michael Jackson, a-ha и Bruno Mars встретятся с мощным духовым звуком и драйвом брасс-бэнда. 10 музыкантов, живой звук, авторская музыка и узнаваемые мелодии в фирменном звучании коллектива.

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