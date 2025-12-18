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  1. Санкт-Петербург
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Опыты заземления

улица Чехова, 9

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Open You Gallery приглашает в новое пространство. Галерея переехала на улицу Чехова: в новой локации — выставочное пространство, эстетичный магазин и кофейня. Выставка посвящена теме ускорения современной жизни, переосмыслению интенсивности времени и поиску способов работать с его течением. На примере этого проекта команда Open You Gallery по-новому обращается к теме тотального и непрерывного ускорения, напоминая о важности выхода из бесконечной гонки и возвращения времени его длительности, целостности и протяжённости. В экспозиции представлены живопись, скульптура и объекты 15 современных художников.

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