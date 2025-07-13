Опытный микрофон
Ресторан «KwakInn», Большой проспект Васильевского острова, д. 37
Начало:
Завершение:
550₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Только опытные питерские комики расскажут свои новые и лучшие шутки. А ты сможешь насладиться отличной кухней, большим выбором напитков и уютной атмосферой. Рассадка осуществляется администратором, приходи пораньше, чтобы занять лучшие места.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи