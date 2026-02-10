Большой мультижанровый бомбоклат. Среди артистов звезды глубокого рэп-андерграунда: арик хахаев, кайчук и шизопропаганда, а также семь отборных диджеев с сетами редких жанров — от синтикора до блекметалл-техно. Музыка: DJ 13 Agbuzat Montierr zinya степан якушев помошь людям DJ нежная малышка shizopropaganda арик хахаев кайчук