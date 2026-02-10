Оно само
Paradise 17, Пироговская набережная, 17
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Завершение:
от 600₽ до 900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Большой мультижанровый бомбоклат. Среди артистов звезды глубокого рэп-андерграунда: арик хахаев, кайчук и шизопропаганда, а также семь отборных диджеев с сетами редких жанров — от синтикора до блекметалл-техно. Музыка: DJ 13 Agbuzat Montierr zinya степан якушев помошь людям DJ нежная малышка shizopropaganda арик хахаев кайчук
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