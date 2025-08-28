Мультимедиа-выставка от media.tribe и Cаши Коджо – исследование чувств как художественного материала. Концепция проекта строится вокруг идеи о существовании общего пространства, понятного каждому — вне культурных и личных различий. В нём в качестве универсального языка выступают чувства, состояния и переживания. На выставке будет представлено три масштабные работы: кинетическая лазерная скульптура Subspaces и две аудиовизуальные инсталляции — REFRACTIONS.4 и MIMIC inversed. Каждая из них предлагает собственный способ соотнесения чувственного и материального, позволяя зрителю на практике почувствовать разницу между тем, что видно, и тем, что ощущается. Экспозиция выстроена как система параллельных пространств, где каждая из инсталляций физически разделена на две секции. Перемещаясь между ними, зритель столкнется со множеством перспектив, углов и состояний восприятия. Через работу с архитектурой пространства художники попробуют передать телесное переживание того, как устроено чувственное поле — и как оно соотносится с нашим материальным миром. Время работы: вторник – воскресенье с 11:00 до 21:00, понедельник – выходной день.