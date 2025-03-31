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Онегин

Приют комедианта
Садовая ул., 27

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Одна из главных историй любви родилась из череды случайностей. Светский щеголь, завсегдатай балов Онегин оказался в деревне. Сошелся с поэтом Ленским. Вошел в дом его невесты Ольги. Ее сестра Татьяна в секунду Онегина полюбила. А он разбил ее сердце. Ленский приревновал невесту к другу. Он не стал переубеждать. Ленский погиб. Ольга вышла замуж за улана. Татьяну тоже сосватали, чтобы спасти. Она завоевала свет. Короткая случайная встреча и уже Онегин оказался у ног Татьяны. Рядом с ним была еще одна спутница – Хандра. Разрушительная сила, которая подчинила Онегина, а потом всех, кто с ним связан. Но зритель спектакля «Онегин» не будет прогуливаться по аллеям вместе с героями и наблюдать течение знакомого сюжета. Режиссер возьмет его за руку и поведет по лабиринтам из снов, грез, воспоминаний действительной главной героини романа – Татьяны.

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