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Омут х Кики (Omyt x Kiki)

Чёртики, Невский проспект, 35Д

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тринадцать артистов и диджеев, винил, мерч и тату. В полночь — виниловый сет от hidikel. Отдельная история — dire в час ночи с живым и непредсказуемым звучанием. Помимо музыки — мерч станция с футболками и тату станция с мастером.

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