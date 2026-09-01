Омут х Кики (Omyt x Kiki)
Чёртики, Невский проспект, 35Д
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тринадцать артистов и диджеев, винил, мерч и тату. В полночь — виниловый сет от hidikel. Отдельная история — dire в час ночи с живым и непредсказуемым звучанием. Помимо музыки — мерч станция с футболками и тату станция с мастером.
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