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Клуб станет домом для двух сообществ в конце июля. Музыка, декорации, тату-станция и мерч от команды Омут совместно с баром кики при визуальной поддержке лейбла welofi. Диджеи: Ultima Loophie Anya Joe Gorilya Some Stru Gandyglu Tripinzen Circle Audio Treoo Akrill dj saphirre
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