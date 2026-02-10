Клуб станет домом для двух сообществ в конце июля. Музыка, декорации, тату-станция и мерч от команды Омут совместно с баром кики при визуальной поддержке лейбла welofi. Диджеи: Ultima Loophie Anya Joe Gorilya Some Stru Gandyglu Tripinzen Circle Audio Treoo Akrill dj saphirre