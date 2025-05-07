Постмодернистский коллаж из народных песен, цитат из классики и авангарда, блатной лирики и футуристической поэзии на высокохудожественном концерте Oligarkh. На очень большом экране со слайдами группа в формате техно-аттракциона презентует новый трек, новый клип и новый звук.