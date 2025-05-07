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Oligarkh

Цистерна х Т-Банк
Курляндская улица, 48

Начало:

Завершение:

1250₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Постмодернистский коллаж из народных песен, цитат из классики и авангарда, блатной лирики и футуристической поэзии на высокохудожественном концерте Oligarkh. На очень большом экране со слайдами группа в формате техно-аттракциона презентует новый трек, новый клип и новый звук.

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