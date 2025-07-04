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Olga Maximova band

ATC, улица Некрасова, 3-5В

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1000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Самая известная отечественная электроарфистка отметит свой праздник. Ольга — композитор и лауреат международных конкурсов, виртуоз. Именно Ольга Максимова создала новое звучание арфы. В её руках этот инструмент звучит современно и очень интересно. Ты услышишь, как на арфе звучит Стинг и Нирвана, а также глубокие авторские композиции Ольги, погружающие слушателя в состояние потока. На этом концерте можно будет увидеть совершенно необычные сочетания инструментов и импровизации от ведущих артистов Санкт-Петербурга, гастролирующих по всему миру. Знаменитые скрипки Петербурга Игорь Заливалов и София Bridge. Владимир Розанов — баянист-виртуоз, композитор, солист MusicAeterna Теодороса Курентзиса. Илья Римар — невероятный вокал, финалист шоу «Голос». Евгений Ламба — электрогитарист, виртуоз и импровизатор, один из ярчайших представителей и лучших гитаристов rock&blues сцены. Маша Кукушкина — актриса, автор и исполнитель песен, участница шоу на Первом канале «Наша новая музыка», создатель большой театральной школы «Кукушкин Дом». И другие невероятные музыканты. Olga Maximova band: Ольга Максимова — электроарфа Николай Маслов — барабаны Полина Ковыршина — фортепиано Приходи на уникальный концерт, чтобы ощутить живое взаимодействие великолепных музыкантов и увидеть своими глазами это неповторимое действо сочетания необычных инструментов друг с другом.

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