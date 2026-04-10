Крупнейшая в России выставка старинной техники отмечает своё 25-летие. В огромном зале площадью соберутся три сотни роскошных машин, бережно сохранённых владельцами или великолепно восстановленных реставраторами. И у каждой из них — своя неповторимая история. Раритеты из Собственного Его Императорского Величества Гаража — Делоне-Бельвилль, Рено, Хамбер. Автомобили-киноактёры из новых отечественных фильмов. Самый красивый автомобиль всех времён — компрессорный Мерседес-Бенц 540К с кузовом спешиал-родстер. Самый быстрый экспонат — Ferrari GTB, будущая классика. Самый необычный — автомобиль-чашка, вручную расписанный гжельской мастерицей. Юбилейная выставка сохранит свои традиции, но в то же время будет очень необычной. Внимание гостей привлекут коллекции автомобильных рулей, редких педальных машинок и офисных кресел в стиле легендарных гоночных машин, галерея картин «Секретный гараж» с фантастическими автомобилями из «альтернативного СССР». В этом году на выставке будет представлено необычайно много исторической мото- и велотехники – более шестидесяти экземпляров. Ценителей антиквариата привлечёт «блошиный рынок», где среди множества «вещиц с историей» можно отыскать настоящие «жемчужины». Любители селфи и блогеры найдут здесь сотни превосходных ракурсов. Даты: 10 и 11 апреля с 10:00 до 19:00 12 апреля с 10:00 до 18:00 Подробнее : www.oldtimer.ru