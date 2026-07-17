Благотворительные танцы!:) Грувбокс собрали друзей из разных промокоманд города, чтобы раскачать танцпол, на котором ты будешь отрываться. Все средства, собранные благодаря донатам на входе, пойдут на развитие «Простых вещей» — креативного производства, где работают взрослые люди с ментальными особенностями. В программе: необычная барная карта; мультижанровый лайнап; маркет «Простых вещей» и участников фестиваля, диджейские мастер-классы. Вход: любая сумма на входе. Даты: 17 и 18 июля с 18:00 до 2:00 19:00 – 20:00 – beautcherja 20:00 – 21:00 – akirilin 21:00 – 22:00 – le gorbusier 22:00 – 23:00 – lovvlover 23:00 – 00:00 – stromova alena 00:00 – 01:00 – layer01 01:00 – 02:00 – faïna lisien суббота 18 июля 19:00 – 20:00 – mankov 20:00 – 21:00 – euka 21:00 – 22:00 – pure 22:00 – 23:00 – brandon 23:00 – 00:00 – greenartist 00:00 – 01:00 – yosip 01:00 – 02:00 – ivan kiryanov