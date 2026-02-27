Oi, Oi, Oi!
Лиговский 50 корпус 16
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Большой концерт по ой-панку. Мероприятие для гурмана любого толка. Три группы, три жанра, один город. Смерч Меланхоличный oi, чтобы мужчины могли погрустить и спеть песни о том, что наболело. Moving Target Главный кулак российской металкор сцены, за лодочку на их сете тебе сломают кабину. Combat Shock Варварский треш, настоящие ветераны сцены, в лучших традициях жанра. Билеты купить можно только на входе только за наличку. 1000 рублей с репостом этого поста https://vk.com/wall-235379579_2 в ВК, 1200 рублей без репоста
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