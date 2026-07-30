Eщё больше эсида, техно с длинными дропами и много транса. Это будет сольное выступление Ohota в Санкт-Петербурге. Для концерта готовится совершенно новая программа: ещё больше эсида, техно с длинными дропами и много транса. Также зрителей ждут неожиданные переработки уже знакомых треков — некоторые лоу-фай работы получат более жёсткое и энергичное звучание. Это будет первое полноценное представление новой программы перед её показом в Москве, поэтому гостей ждёт особенная атмосфера и много нового материала + секретный гость.