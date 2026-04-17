Ночная экскурсия на тёплом двухпалубном теплоходе, начинается с выхода к Финскому заливу, где открывается вид на Зенит арену, большой вантовый мост и знаменитый Лахта Центр. Затем возвращение в исторический центр Петербурга к Дворцовому мосту и в ожидании начала разводки наслаждайся красотой гранитных набережных и пышными фасадами дворцов. Ты увидишь разведение четырёх мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного, мост Петра Великого. *Вся прогулка проходит под звуки живой музыки на нижней палубе: Танцевальный концерт в исполнении музыканта Александра Фокса (Популярные хиты современности) *На верхней палубе для тебя будет идти авторская экскурсия. Маршрут: Идут до Зенит Арены, далее смотришь 4 моста (Дворцовый, Троицкий, Литейный, мост Петра Великого), заходят к крейсеру «Аврора», возвращение на причал. На борту работает бар и кухня. Посещение со своими алкогольными напитками и едой запрещено (исключение бутылка воды 0.5 на человека и детское питание). Начало посадки: 23:30 Время отправления: 23:55 Продолжительность: 2.5-3 часа Причал: Английская набережная 54 (пассажирский терминал) Важная информация: — Закрытые отапливаемые палубы — Теплоход «Москва 213» — Пледы на борту в продаже — Рассадка на борту свободная за исключением ВИП-зоны — Компания оставляет за собой право менять маршруты в связи с подъёмом уровня воды — На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения — Ночной рейс осуществляется вне зависимости от графика разведения мостов.