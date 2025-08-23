Office Siren K-party
улица Некрасова, 3-5
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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда
Про событие
Корейская вечеринка в стиле офисных сирен. В программе: — K-pop dance floor — Фотозона — Розыгрыш альбома Straykids и не только — Беспроигрышная лотерея — Еда и напитки — Диджей с вайбовым сетом — Экран, где с помошью ИИ ты увидишь себя в роли айдола Дресс-код: офисный шик (белая рубашка рекомендована) . С дерзким акцентом (разорванные колготки, губная помада на воротнике)
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