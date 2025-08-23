Корейская вечеринка в стиле офисных сирен. В программе: — K-pop dance floor — Фотозона — Розыгрыш альбома Straykids и не только — Беспроигрышная лотерея — Еда и напитки — Диджей с вайбовым сетом — Экран, где с помошью ИИ ты увидишь себя в роли айдола Дресс-код: офисный шик (белая рубашка рекомендована) . С дерзким акцентом (разорванные колготки, губная помада на воротнике)