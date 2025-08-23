ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Office Siren K-party

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Корейская вечеринка в стиле офисных сирен. В программе: — K-pop dance floor — Фотозона — Розыгрыш альбома Straykids и не только — Беспроигрышная лотерея — Еда и напитки — Диджей с вайбовым сетом — Экран, где с помошью ИИ ты увидишь себя в роли айдола Дресс-код: офисный шик (белая рубашка рекомендована) . С дерзким акцентом (разорванные колготки, губная помада на воротнике)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста