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Office Core 2 day

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Устал от дедлайнов и бесконечных созвонов? Забудь про это и отправляйся в главный офис лета, где вместо скучных отчётов - только лучшие ритмы от местных резидентов. Сцена VNVNC примет новый образ для иммерсивного перформанса, стены украсят необычные декорации, а в интерактивной фотозоне можно будет сделать кадры, которым позавидует любой директор. Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.

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