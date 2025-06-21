Устал от дедлайнов и бесконечных созвонов? Забудь про это и отправляйся в главный офис лета, где вместо скучных отчётов - только лучшие ритмы от местных резидентов. Сцена VNVNC примет новый образ для иммерсивного перформанса, стены украсят необычные декорации, а в интерактивной фотозоне можно будет сделать кадры, которым позавидует любой директор. Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.